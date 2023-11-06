ШІ-стартап Aleph Alpha залучив пів мільярда доларів від німецьких промислових гігантів

ЙОНАС АНДРУЛІС CEO ALEPH ALPHA getty images

Стартап у сфері штучного інтелекту Aleph Alpha залучив понад 500 млн доларів від консорціуму німецьких промислових гігантів та фінансових інвесторів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Aleph Alpha працює над створенням європейського конкурента великим мовним моделям (LLM), таким як ChatGPT та Bard.

Schwarz Group і венчурний підрозділ Robert Bosch GmbH приєдналися до групи з семи нових інвесторів у раунді фінансування, до якої увійшли SAP SE та Hewlett Packard Enterprise.

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Компанії заявили, що їхні інвестиції включають "зобов'язання щодо спільного розвитку бізнесу" з Aleph Alpha, але не надали додаткових деталей. Крайній для Aleph Alpha раунд залучення 23 млн євро був у 2021 році.

Компанія Aleph Alpha була заснована в Гейдельберзі, Німеччина, Йонасом Андрулісом, колишнім інженером SAP та Apple. Хоча компанія працює над технологією LLM, Андруліс запропонував додаткові послуги для європейських підприємств, такі як безпека та конфіденційність даних.

В інвестиційному оголошенні Aleph Alpha не вказана оцінка.

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