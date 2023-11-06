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"Українські розподільні мережі" отримали державні частки ще 5 обленерго

Понеділок, 6 листопада 2023, 20:02 - Анастасія Жарикова

Міністерство енергетики передало державні пакети акцій 5 операторів системи розподілу електроенергії АТ "Українські розподільні мережі".

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"АТ "Українські розподільні мережі" набуло права акціонера державних пакетів акцій ще п’яти операторів системи розподілу. Йдеться про ПАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Харківобленерго" та АТ "Сумиобленерго" (25%)", - ідеться у повідомленні.

Загалом "Українські розподільні мережі" сконцентрували державні пакети акцій семи обленерго у різних регіонах країни - раніше компанія отримала державні частки АТ "Хмельницькобленерго" та АТ "Миколаївобленерго".

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Нагадуємо:

У листопаді 2022 року Кабінет міністрів своїм рішенням об’єднав "Хмельницькобленерго" та "Миколаївобленерго" в новостворене державне підприємство "Українські розподільні мережі".

обленерго компанії
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