"Українські розподільні мережі" отримали державні частки ще 5 обленерго

Українські "шахеди", снаряди та корупційні шпаринки в Укроборонпромі. Інтерв'ю з директором Германом Сметаніним Що змінилося в роботі держхолдингу з появою нового керівника, які пріоритети у виробництві зброї, безпілотників та що відбувається з ракетною програмою.

Україна втрачає валюту через "чорне" зерно. Як влада намагається перекрити схеми з експортом збіжжя Мільярди доларів не повертаються в країну. Як недобросовісні експортери виводять валюту з України та чому правоохоронці, Нацбанк та уряд тільки зараз почали активно боротися із схемним експортом зерна.