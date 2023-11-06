"Укргазвидобування" пробурило дві свердловини: видобуток зросте на пів мільйона кубометрів

укргазвидобування

"Укргазвидобування", що входить в Групу Нафтогаз пробурила дві високодебітні свердловини, які збільшили добовий видобуток на 500 тисяч кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Одна зі свердловиним є розвідувальною на нещодавно відкритому родовищі, інша – експлуатаційною на родовищі, якому понад 50 років.

Місце буріння розвідувальної свердловини визначили завдяки проведеним раніше 3D-сейсморозвідувальним дослідженням.

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Результати буріння другої свердловини дали змогу збільшити видобуток газу щодо родовища на 156 тис куб. м, а також уточнити геологічну будову родовища та намітити подальші плани щодо буріння наступних свердловин.

"Ми продовжуємо працювати як з новими, так і старими родовищами, і бачимо, що наші підходи показують ефективність: на цих родовищах це вже не перші успішні високодебітні свердловини, які додають суттєвий плюс до загального видобутку компанії", − прокоментував т.в.о. гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Нагадуємо:

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"Укргазвидобування" оголосило про запуск ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тис кубометрів газу на добу - 4 з 5 свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років, ще одна - повністю нова.

Економічна правда