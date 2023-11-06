Польща аварійно закупила українську електроенергію через надлишок в енергосистемі

НЕК "Укренерго" 6 листопада через профіцит електроенергії звернувся до Польщі за аварійної допомоги у вигляді термінової закупки надлишків.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Причиною профіциту є активна робота електростанцій на ВДЕ (в деяких регіонах погода не тільки вітряна, але і сонячна).

Так, щоб зберегти баланс між споживанням та виробництвом й уникнути обмеження роботи електростанцій на ВДЕ НЕК "Укренерго" 6 листопада звернувся до польського оператора енергосистеми PSE із запитом на надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупки надлишків української електроенергії протягом 3 денних годин загальним обсягом 900 МВт*год.

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В "Укренерго" пояснили, що цей захід допомагає уникнути витрат на компенсацію обмеження роботи об’єктів ВДЕ.

Також після поточного ремонту повернувся в роботу блок на одній з теплоелектростанцій.

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів.

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Нагадуємо:

На Львівщині через відключення лінії "Укренерго" без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів. Залишається знеструмленою частина споживачів у 7 областях.