Більшість членів комітету з монетарної політики НБУ очікують зниження облікової ставки в грудні

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку очікують на зниження в грудні облікової ставки на 1 відсотковий пункт - до 15%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку за результатами дискусії членів Комітету з монетарної політики.

Відповідно, очікується й коригування інших ставок НБУ за операціями з банками.

"Усі члени КМП бачать можливість додаткового пом’якшення процентної політики за умови успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму та відсутності помітного погіршення балансу ризиків. Більшість учасників дискусії очікують зниження облікової ставки на 1 в. п. до 15% у грудні з відповідним коригуванням інших ставок НБУ за операціями з банками", - йдеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що кілька членів КМП бачать передумови для суттєвішого зниження облікової ставки та інших ставок за операціями НБУ з банками – на 2 в. п.

Але учасники дискусії загалом погодилися, що простір для пом’якшення процентної політики у 2024 році наразі видається обмеженим, ураховуючи плани щодо валютної лібералізації та очікуване певне пришвидшення інфляції в наступному році.

Водночас споживча інфляція у вересні сповільнилася до 7,1%, а базова – до 8,4% у річному вимірі. Уперше від початку повномасштабної війни обидва показники знизилися до однознакового рівня. За оцінками НБУ, сповільнення інфляції тривало й у жовтні.

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Однією з важливих передумов збереження стійкості валютного ринку залишатиметься достатня привабливість гривневих інструментів, адже НБУ муситиме утримувати достатньо високі ставки й за операціями з банками

Ще кілька членів КМП припустили, що НБУ може переглянути прогноз облікової ставки в новому прогнозному циклі в січні в разі позитивних змін у балансі ризиків для курсової стійкості та цінової динаміки.

Підґрунтям для цього може бути, зокрема, підтвердження ритмічності надходження міжнародної допомоги, поліпшення очікувань і більша, ніж очікується зараз, збалансованість валютного ринку.

Зазначений розвиток подій дасть НБУ змогу рухатися в бік подальшого зниження процентних ставок.

Нагадуємо:

У червні 2022 року облікова ставка в Україні піднялася з 10% до 25% річних.

22 липня 2023 року Нацбанк знизив облікову ставку до 22% річних.

14 вересня правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.

26 жовтня Нацбанк знизив облікову ставку до 16%.

Наступне засідання з розгляду питання з облікової ставки заплановане на 14 грудня.