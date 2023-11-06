Хомутиннік заявив, що встиг продати частку в "Укрнафтобурінні" до її націоналізації

Віталій Хомутиннік фото: еп

Інвестфонд Cascade Investments бізнесмена Віталія Хомутинніка з 2020 по 2023 роки вийшов, зокрема, з таких великих компаній, як Kernel, JKX Oil&Gas та "Укрнафтобуріння".

Про це пише Forbes Україна із посиланням на письмову відповідь Хомутинніка на запит.

Бізнесмен розповів виданню, що продав свою частку в "Укрнафтобурінні" ще до арешту корпоративних прав компанії та її націоналізації у квітні-травні 2023 року.

"Cascade Investment погодили угоду (про вихід із компанії) наприкінці 2021 року.

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Через початок війни вона дуже трансформувалася. В результаті ми вийшли з компанії за суму вдвічі меншу, ніж заходили, але залишився великий апсайд у вигляді нерозподілених дивідендів", - заявив фінансовий директор Cascade Investment Констянтин Вʼюшинський.

За його словами, пакет продали українському підприємцю. В'юшинський не надав інших деталей.

"За оцінкою Forbes, на квітень 2023-го, вартість компанії - близько 500 млн дол. Прибуток "Укрнафтобуріння" у 2022-му - 3,8 млрд грн, виторг - 9,7 млрд грн. Порівняно з 2021 роком прибуток знизився на третину, виторг - на чверть. Співвласниками "Укрнафтобуріння" з середини нульових були Ігор Коломойський, Хомутиннік та Павло Фукс.

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Якою була частка Хомутинніка? Єдина відома деталь: у 2016-му бізнесмен розповідав виданню НВ, що йому належить 50% кіпрської компанії Deripon Commercial Ltd, яка володіє 44,9% акцій УНБ. Решта в Deripon, за словами Хомутинніка, була у Ігоря Коломойського. Серед інших акціонерів також була британська JKX Ukraine B.V. (Нідерланди), якій належало 10% УНБ. Свої 20% материнської JKX Oil&Gas Хомутиннік продав ще у 2020 році", - пише Forbes.

У вересні у коментарі УП про продаж своєї частки розповів інший співвласник "Укрнафтобуріння" Павло Фукс. За його словами, це відбулося у 2018 році.

Як додає Forbes, Cascade Investment Хомутинніка досі належить 50% у компанії "Укргаз Інвест", яка працює на умовах договору про спіільну діяльність з "УНБ".

"Друга половина - у колищнього депутата Ігора Абрамовича. За перше півріччя 2023-го компанія задекларувала 17,1 млн грн доходу і 4,7 млн грн чистого прибутку, свідчать дані YouСontrol", - пише видання.

Також, як зазначає Forbes, Cascade Investment Хомутинніка, котрий володів 7% пакету акцій Kernel, продав усі акції агрохолдингу.

"Компанія Namsen Limited Андрія Веревського, власник близько 38,05% акцій Kernel, оголосила про викуп решти у міноритарних інвесторів по 18,5 злотих. Для більшості це означало великі втрати. Середній курс паперів з моменту розміщення до початку російської агресії проти України становив близько 50 злотих. До війни ж Kernel викуповував свої акції ще дорожче - по 56. ​​Мінорітарії звинуватили Веревського у використанні ринкової конʼюнктури для викупу акцій за найнижчою ціною.

Хомутинник погодився. Він запевняє, що обійшовся без збитків, хоча заробив менше, ніж розраховував", - йдеться у матеріалі Forbes.

Cascade Investment Хомутинніка купив перші 5% акцій Kernel в жовтні 2015-го і до кінця 2017 року збільшив свій пакет до 6,59%. "У планах було отримати 3-4Х на інвестицію, і якби не почалася війна, то, швидше за все, так і було б", - заявив Вʼюшинський.

Як пише Forbes, першу частину акцій Cascade Investment продав на Варшавській фондовій біржі у 2020-му - влітку 2021 року компанія звітувала, що її частка в Kernel становить 4,99%. Другу - під час зворотних викупів shares buy-back, оголошених Kernel. Третю - у 2023-му, під час делістингу.

При цьому компанію "Каскад-Агро" з понад 50 тис га землі Хомутиннік продав у 2021 році групі компаній "Альфа-Капітал" Олександра Павлюченка. За словами В'юшинського, компанію продали за 1500 дол за гектар із технікою та елеваторами, а також оборотним капіталом, який на момент продажу становив понад 30 млн дол

В'юшинський додав, що попередньо "Каскад-Агро" мали продати Kernel - у лютому 2021 року Kernel подав заявку в АМКУ на отримання дозволу на придбання. "Коли інформація про продаж стала публічною, до нас звернувся "Альфа-Капітал" і зробив кращу пропозицію", - пояснив він.

Хомутиннік також повідомив, що фонд Cascade Investment зосередився на нерухомості, венчурних компаніях та фондах. Так, восени 2021 року відкрився ТРЦ Respublika Park - Хомутиннік володіє ним разом із громадянином Австрії Сергієм Толстуновим.

"Ми розглядаємо проєкти будівництва житлових масивів у Києві", - додав Вʼюшинський, не надавши деталей.

У 2019 році у фонді Cascade утворили окремий напрямок Cascade Ventures - зараз фокус зміщений на інвестиції у фонди, а також на побудові структури fund of funds.

"Наразі у Cascade немає частки в жодних публічних компаніях, але в портфели фонду є компанії, близькі до IPO. Наприклад, проєкт з цифрового страхування Wefox, європейський онлайн-брокер ринку нерухомості McMakler, месенджер для геймерів Discord", - резюмує Forbes.

Економічна правда