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Два заводи феросплавів Коломойського призупинили роботу

Неділя, 5 листопада 2023, 15:40 - Ігор Пилипів
 
фото: НЗФ

Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів, які входять до групи "Приват" Ігоря Коломойського, зупинили свою діяльність. 

Про це повідомила пресслужба ЗФЗ у Facebook.

Зазначається, що зупинка пічних агрегатів на зимовий період через відсутність постійного забезпечення електроенергією та водопостачання. Підприємство в умовах простою зосередиться на проведенні ремонтних робіт. 

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У ЗФЗ пояснюють, що  переривання постачання електроенергії та води негативно впливає на технічний стан пічних агрегатів при їх дуже високій вартості (вартість тільки однієї печі сягає сотень мільйонів гривень). Також кожен запуск та розігрів печі супроводжується значними капіталовкладеннями та виробництвом некондиційних феросплавів.

Натомість замовлення вітчизняних покупців на зимовий період будуть забезпечені залишками виготовлених феросплавів.

Також на міський голова Нікополя  Олександр Саюка під час своєї пресконференції підтвердив зупинку з 1 листопада Нікопольського заводу феросплавів. 

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Нагадаємо: 

За матеріалами Служби безпеки (СБУ) суд наклав арешт на активи дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко у Запорізькому заводі феросплавів на понад 1 млрд грн.

Коломойський завод Запоріжжя металургія
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