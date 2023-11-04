Фонд підтримки енергетики України досяг 300 млн євро - Галущенко

Фонду підтримки енергетики України, кошти з якого спрямовують на для закупівлі обладнання для енергокомпаній, уже досягає понад 300 млн євро.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, в етері національного телемарафону "Єдині новини" передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми виходимо вже більш ніж на EUR300 млн у цьому Фонді саме на підтримку енергетики, і вони витрачаються на закупівлю обладнання для всіх енергокомпаній", - сказав Галущенко.

Також за його словами, коштом Фонду формуються, зокрема, резерви обладнання для енергокомпаній.

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Зазначається, що наприкінці жовтня Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK) анонсувало внесок у розмірі 54,3 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Міністерство енергетики зазначало, що кошти буде надано в рамках розширення Німецько-Українського енергетичного партнерства для закупівлі енергетичного обладнання, необхідного для відновлення та ремонту українських енергетичних об'єктів.

Додається , що станом на середину липня 2023 року обсяг Фонду становив близько 220 млн дол і до кінця року очікувалося його збільшення до 300 млн дол.

Нагадаємо:

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Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України розміром понад 50 млн євро.