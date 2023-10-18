В ЄС анонсували підтримку енергетики України "напередодні ще однієї складної зими"

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України розміром понад 50 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Міністр енергетики України Герман Галущенко також був з нами (на засіданні Ради міністрів енергетики ЄС - ред.), і я висловила непохитну підтримку ЄК Україні напередодні ще однієї складної зими", - зазначила єврокомісар, слова якої наведено в релізі Міненерго в середу.

Вона наголосила, що європейська спільнота має бути готовою до продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру прийдешньої зими й докласти зусиль для їх мінімізації.

Реклама:

Сімсон також закликала європейські держави продовжувати внески до Фонду підтримки енергетики України, які дадуть змогу закуповувати обладнання, необхідне для відновлення пошкоджених енергооб'єктів.

"Я дуже дякую Кадрі Сімсон і всім країнам, які стали донорами фонду. Завдяки цій допомозі, а також зусиллям наших військових та енергетиків ми обов'язково вистоїмо й втримаємо нашу енергосистему", - зазначив Галущенко.

Нагадуємо:

Реклама:

Фонд підтримки енергетики України було створено навесні 2022 року за спільною ініціативою глави Міненерго України та єврокомісара з питань енергетики для акумулювання внесків урядів, міжнародних фінансових організацій, а також приватних донорів на підтримку українського енергосектору. Станом на середину липня поточного року обсяг фонду становив близько 220 млн доларів.