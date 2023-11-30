Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро на фінансування програми "Доступні кредити"

Мінфін

Німецька кредитна установа для відбудови (KfW) підписала з Україною грант на 50 мільйонів євро рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

Гроші мають відшкодувати витрати на компенсацію процентної ставки за кредитами для українських малого і середнього бізнесу.

Для програми "Доступні кредити 5-7-9%" у минулому році KfW надала 150 млн євро, а протягом 2023 року – 600 млн євро.

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На зустрічі українська й німецька сторони також обговорили механізми реалізації програми Ukraine Facility, двосторонню співпрацю Урядів України та Німеччини у рамках проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та подальші спільні кроки у підготовці міжурядової Рамкової угоди про фінансову співпрацю.

Нагадаємо:

У вересні Кабінет Міністрів розширив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

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Зокрема, було посилено підтримку переробки та проєктів енергоефективності на всій території України, бізнесу на деокупованих територіях. А також запроваджено механізми держпідтримки за договорами факторингу, що стимулюватиме розвиток вітчизняного виробництва.