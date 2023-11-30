Всі розділи
Укр / Рус

Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро на фінансування програми "Доступні кредити"

Четвер, 30 листопада 2023, 19:45 - Анастасія Дячкіна
 
Мінфін

Німецька кредитна установа для відбудови (KfW) підписала з Україною грант на 50 мільйонів євро рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%". 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів. 

Гроші мають відшкодувати витрати на компенсацію процентної ставки за кредитами для українських малого і середнього бізнесу.

Для програми "Доступні кредити 5-7-9%" у минулому році KfW надала 150 млн євро, а протягом 2023 року – 600 млн євро. 

Реклама:

На зустрічі українська й німецька сторони також обговорили механізми реалізації програми Ukraine Facility, двосторонню співпрацю Урядів України та Німеччини у рамках проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та подальші спільні кроки у підготовці міжурядової Рамкової угоди про фінансову співпрацю.

Нагадаємо: 

У вересні Кабінет Міністрів розширив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Реклама:

Зокрема, було посилено підтримку переробки та проєктів енергоефективності на всій території України, бізнесу на деокупованих територіях. А також запроваджено механізми держпідтримки за договорами факторингу, що стимулюватиме розвиток вітчизняного виробництва.

бізнес кредити Мінфін
Реклама:
Матеріали за темою
Гранти для ветеранів: хто та як може отримати кошти на розвиток бізнесу 30 листопада 2023, 16:30
Брак ринків збуту і персоналу: у Mastercard розповіли про головні потреби бізнесу під час війни 30 листопада 2023, 13:37
Майже 8000 компаній переїхали по Україні з початку великої війни: які регіони у лідерах 30 листопада 2023, 11:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті