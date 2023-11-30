Суд арештував 1,5 мільйона доларів криптоактивів ексголови Держспецзв’язку

Держспецзв'язку

Національне агентство з питань запобігання корупції та Спеціальна антикорупційна прокуратура домоглися арешту 1,55 млн дол криптоактивів, які знайшли у ексголови Держспецзв’язку.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Відповідне клопотання підтримав Вищий антикорупційний суд, наклавши арешт на криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття – 1,2 млн дол), TRX у кількості 331 одиниць (35 тис дол) та 6,9 біткоїнів (275 тис дол), додали в НАБУ.

Нагадаємо:

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20 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

Слідство з’ясувало, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив з посад голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

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У Держспецзвʼязку відреагували на підозру ексголові Юрію Щиголю і заявила, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням законодавства. Відомство закликає утриматись від звинувачень посадовців до рішення суду.

Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя.

Під час обшуку в ексголови Держспецзвʼязку виявили 82 тис євро та 72 тис дол готівкою. Під час обшуку в Щиголя знайшли криптогаманець з 1,5 млн дол на рахунку, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Ткач.

За словами прокурора, Щиголь також має у своєму розпорядженні 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USDT, що еквівалентно 1 201 928 дол, і 6,9 біткоїна (265 тис дол).

24 листопада ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, який підозрюється у заволодінні держкоштами на понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації, вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу.

Економічна правда