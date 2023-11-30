Всі розділи
Укр / Рус

Польські перевізники готові послабити блокування кордону з Україною після обіцянок влади

Четвер, 30 листопада 2023, 16:45 - Лія Ільченко

Польські перевізники не стануть поширювати блокаду проїзду українських вантажівок на "наступні пункти перетину кордону" і готові "пом'якшити протест", якщо влада Польщі виконає свої обіцянки.

Про це йдеться у пресрелізі за підсумками зустрічі міністра інфраструктури Польщі Алвіна Гаядхура з представниками поляків-протестувальників, що відбулася 29 листопада.

Зазначається, що влада Польщі досягла попередніх домовленостей із місцевими перевізниками в питанні послаблення блокади в'їзду в країну українських далекобійників, яка триває з 6 листопада. 

Із заяв сторін випливає, що польська влада пообіцяла посилити контроль за вантажівками з України і проводити "комплексні перевірки" щодо перевізників із сусідньої країни. 

Реклама:

У відповідь на це місцеві далекобійники не стануть поширювати блокаду проїзду українських вантажівок на "наступні пункти перетину кордону", а також, якщо дії влади приведуть до результатів, готові "пом'якшити протест".

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав вимоги перевізників щодо відновлення системи дозволів для українських водіїв, які в'їжджають до ЄС.

Реклама:

Раныше представники польських автоперевізників заявили, що переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

Десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною 6 листопада. Згодом блокада поширилася ще на один пунк пропуску.

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є  шість вимог:

  • повернення дозволів для українських перевізників;
  • посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
  • заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;
  • отримання доступу до української системи "Шлях";
  • окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";
  • виділення окремих черг для порожніх авто.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.

дороги Польща митниця
Реклама:
Матеріали за темою
Словацькі перевізники з 1 грудня блокуватимуть пункт на кордоні з Україною 29 листопада 2023, 20:35
В Україні відновили після негоди рух транспорту на всіх автодорогах країни 29 листопада 2023, 18:54
На Одещині зняли усі обмеження з трас, які виникли внаслідок негоди 29 листопада 2023, 09:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті