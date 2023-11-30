Прем'єр-міністр Польщі підтримав вимоги протестувальників на кордоні

getty images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав вимоги перевізників щодо відновлення системи дозволів для українських водіїв, які в'їжджають до ЄС.

Про це повідомляє PAP.

Відповідаючи на запитання журналістів, премʼєр Польщі наголосив, що дуже важливо, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні директиви під час засідання Ради міністрів інфраструктури ЄС. Метою цих директив має бути повернення до попередньої дозвільної системи, яка, за словами Моравецького, "добре працювала".

Він також висловив своє розуміння багатьох аргументів протестувальників. Серед вимог протестувальників є саме відновлення дозвільної системи для українських перевізників, які перетинають кордон з ЄС.

Реклама:

"Наша делегація в Києві домовилася про деякі зміни, які, можливо, призведуть до того, що пропустять порожні вантажівки, які повертаються через кордон. Це дозволить зменшити, принаймні до певної міри, затори та протест", - сказав Моравецький.

Нагадаємо:

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

Реклама:

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.