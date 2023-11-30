Маск знову заявив, що чип Neuralink не був причиною смерті піддослідних мавп

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Мільярдер Ілон Маск знову заявив, що мозковий чип його стартапу Neuralink ніколи не був причиною смерті піддослідних мавп: за його словами, тварини помирали не від введення імпланту, а від хвороб, які вже були в них.

Про це він сказав у середу на конференції New York Times Dealbook, пише Bloomberg.

По суті, Маск повторив заяву, яку він зробив у вересні цього року, про те, що Neuralink використовував мавп, які вже були близькі до смерті, для своїх ранніх експериментів.

Водночас раніше Каліфорнійський університет у Девісі опублікував записи, згідно з якими 12 мавп загинули після імплантації пристрою Neuralink у мозок, що викликало критику з боку зоозахисників.

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Натомість Маск запевняє, що для експериментів використовували вже хворих мавп, а лабораторії, в яких їх утримують, мають "райські умови".

Читайте детальніше у статті ЕП: Прорив у медицині чи нова бульбашка: що не так із стартапом Neuralink Ілона Маска

Нагадаємо:

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Чотири американських законодавці попросили Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідувати, чи вчинив Ілон Маск шахрайство з цінними паперами, вводячи інвесторів в оману щодо безпеки мозкового імплантату, який розробляється компанією Neuralink.

Економічна правда