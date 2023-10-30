Голова Google Україна пішов із компанії після 17 років на посаді

Дмитро Шоломко Фото: AIN.UA

Керівник Google Ukraine Дмитро Шоломко на початку жовтня пішов з цієї посади, яку він обіймав останні 17 років, з дня запуску компанії в Україні.

Про це пише AIN.UA із посиланням на джерела. Сам Шоломко та пресслужба компанії підтвердили, що він пішов з компанії.

При цьому ні Шоломко, ні Google Ukraine деталей не коментують.

"Ми підтверджуємо, що Дмитро Шоломко більше не очолює наш офіс в Україні. Наша прихильність до України залишається пріоритетом, і ми розпочнемо пошук нового керівника", - повідомили в Google.

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На сьогодні Google Ukraine має близько 100 співробітників, і, за оцінкою AIN.UA, від 300 до 450 млнд дол виручки на рік.

Економічна правда