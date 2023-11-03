Китай хоче створити передових людиноподібних роботів до 2025 року

Уряд Китай розраховує до 2025 року випустити виготовити своїх перших гуманоїдних роботів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідний план був розроблений міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю. Згідно з ним уряд підтримуватиме більше молодих компаній, орієнтованих на цю сферу, встановлюватиме галузеві стандарти, розвивати таланти і поглиблюватиме міжнародне співробітництво.

"Акції китайських робототехнічних компаній різко зросли після прийняття цього політичного рішення, що додає ще один вимір технологічній гонці між двома найбільшими економіками світу у сфері виробництва чипів та обладнання. Американські компанії, такі як Tesla Inc. і Boston Dynamics, досі мали перевагу в цих технологіях", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у програмному документі мало деталей, але багато амбіцій. Китай також хоче, щоб до 2027 року людиноподібні роботи мислили, навчалися та впроваджували інновації, і планує створити надійну систему галузевих ланцюгів поставок для підтримки їх виробництва.

Нагадаємо:

У жовтні акції китайської компанії з виробництва електромобілів BYD зросли приблизно на 1%, випередивши Tesla, показники якої впали на 17%.

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