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Китай хоче створити передових людиноподібних роботів до 2025 року

П'ятниця, 3 листопада 2023, 20:50 - Ігор Пилипів

Уряд Китай розраховує до 2025 року випустити виготовити своїх перших гуманоїдних роботів.  

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідний план був розроблений міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю. Згідно з ним уряд підтримуватиме більше молодих компаній, орієнтованих на цю сферу, встановлюватиме галузеві стандарти, розвивати таланти і поглиблюватиме міжнародне співробітництво.

"Акції китайських робототехнічних компаній різко зросли після прийняття цього політичного рішення, що додає ще один вимір технологічній гонці між двома найбільшими економіками світу у сфері виробництва чипів та обладнання. Американські компанії, такі як Tesla Inc. і Boston Dynamics, досі мали перевагу в цих технологіях", – йдеться в повідомленні. 

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Зазначається, що у програмному документі мало деталей, але багато амбіцій. Китай також хоче, щоб до 2027 року людиноподібні роботи мислили, навчалися та впроваджували інновації, і планує створити надійну систему галузевих ланцюгів поставок для підтримки їх виробництва. 

Нагадаємо:

У жовтні акції китайської компанії з виробництва електромобілів BYD зросли приблизно на 1%, випередивши Tesla, показники якої впали на 17%.

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