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АРМА придбає військових облігацій ще на 1,8 мільярда

П'ятниця, 3 листопада 2023, 20:27 - Олексій Павлиш
 
фото: АРМА

Кабмін погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбання облігацій внутрішньої держпозики "Військові облігації" на суму 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

В Агентстві додали, що за липень-жовтень 2023 року АРМА придбало військових облігацій удвічі більше, ніж за весь попередній рік.

"Загалом, з 24 лютого 2022 року АРМА ініціювало закупівлю військових облігацій на суму близько 3,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним шляхом, у березні отримало перший купонний платіж у 97,9 мільйона гривень за військовими облігаціями.

Економічна правда

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АРМА облігації
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