АРМА придбає військових облігацій ще на 1,8 мільярда
П'ятниця, 3 листопада 2023, 20:27 -
Кабмін погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбання облігацій внутрішньої держпозики "Військові облігації" на суму 1,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
В Агентстві додали, що за липень-жовтень 2023 року АРМА придбало військових облігацій удвічі більше, ніж за весь попередній рік.
"Загалом, з 24 лютого 2022 року АРМА ініціювало закупівлю військових облігацій на суму близько 3,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо:
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним шляхом, у березні отримало перший купонний платіж у 97,9 мільйона гривень за військовими облігаціями.
Економічна правда
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