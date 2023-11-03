АРМА придбає військових облігацій ще на 1,8 мільярда

фото: АРМА

Кабмін погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбання облігацій внутрішньої держпозики "Військові облігації" на суму 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

В Агентстві додали, що за липень-жовтень 2023 року АРМА придбало військових облігацій удвічі більше, ніж за весь попередній рік.

"Загалом, з 24 лютого 2022 року АРМА ініціювало закупівлю військових облігацій на суму близько 3,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним шляхом, у березні отримало перший купонний платіж у 97,9 мільйона гривень за військовими облігаціями.

Економічна правда

Реклама: