АРМА отримало перший купон за ОВДП, придбаними на кошти з продажу активів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих корупційним шляхом, у березні отримало перший купонний платіж у 97,9 мільйона гривень за військовими облігаціями.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

На кінець березня Агентство придбало у Мінфіну цінних паперів на загальну суму понад 1,23 млрд грн.

Зокрема, ОВДП на суму понад 670 млн грн було придбано завдяки продажу на торгах арештованого аміаку російського походження.

Після конфіскації арештованих коштів, за які придбано цінні папери, їх буде перераховано до держбюджету разом з нарахованими сумами купонних платежів. У випадку скасування арешту, власники активів зможуть отримати облігації або ж кошти після їх погашення (вартість облігацій та доходів з них).

Нагадуємо:

Завдяки купівлі цінних паперів АРМА до бюджету сукупно перераховано понад 1,2 мільярди гривень.