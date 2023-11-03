Японська тютюнова компанія JTI вирішила продовжити свій бізнес у РФ

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Японська тютюнова компанія Japan Tobacco International вирішила продовжити свій бізнес у Росії.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на директора з корпоративних відносин і комунікацій JTI Росія Сергія Глушкова.

Глушков стверджує, що компанія ухвалила таке рішення "для того, щоб не позбавляти споживачів того продукту, до якого вони звикли".

При цьому, за його словами, JTI не стане виводити на російський ринок пристрій для нагрівання тютюну нового покоління. Глушков також заявив, що JTI дотримується всіх правил регулювання, як міжнародних, так і на російському ринку.

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Нагадаємо:

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні світові тютюнові компанії: Philip Morris International та Japan Tobacco International. Обидві компанії продовжують вести бізнес в Росії та сплачувати в її бюджет значні податки.

Japan Tobacco International (JTI) є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії (частка компанії на ринку становить близько 34,9%) та є однією з найбільших FMCG-компаній у країні за обсягом продажів.

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До портфеля компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" та інші.

За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили 4,6 млрд дол. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету Росії.

У 2022 році російський ринок генерував близько 2 млрд дол для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік.

Попри те, що представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у РФ, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію в Росії.

Економічна правда