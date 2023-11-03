У Київській області зупинила роботу одна з мереж АЗС: кажуть - через конфлікт з податковою

Мережа автомобільних заправних станцій "Avantage 7" 3 листопада припинила роботу на території Київської області, начебто через претензії з боку Державної податкової служби.

Про це повідомляється в фейсбук мережі.

"Нас не зупинила війна, нас зупиняють податківці. Неочікувано Руслан Рачинський, заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, скасував 20 ліцензій через формальну причину — не подання зміни юридичної адреси", - йдеться в повідомленні.

"Ви вважаєте, що ми такі, що не подали зміни до ліцензій? Просто вони не можуть нічого знайти, тому вигадують формальні причини, щоб зупинити нас", - стверджують в компанії.

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Згідно з повідомленням, 3 листопада АЗС "Avantage 7" в Київської області припиняють роботу.

Водночас, як випливає з повідомлення, проблеми з ліцензіями "Avantage 7" можуть мати й інше підґрунтя.

На існування ще однієї проблеми вказує сама мережа.

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"Прогнозуємо ціну на газ в Київській області - 32 гривні/літр. Чекайте", - йдеться в повідомленні "Avantage 7".

Нагадуємо:

У цьому контексті варто нагадати, що 17 жовтня в Україні почали діяти нові правила розмитнення пального.

Якщо раніше митники просили тільки сертифікат походження пального, то тепер вимагають документи про весь шлях автогазу від заводу-виробника до самого кордону.

Метою запровадження нових правил розмитнення пального було зупинити імпорт до України дешевого автогазу російського походження.

Встановлено, що частка російського пального на українському ринку могла сягати 20%.

При цьому, у відкритих джерелах можна знайти посилання на документи, які начебто вказують, що російський автогаз міг потрапляти в Україну у тому числі через мережу АЗС "Avantage 7".