Ціни на пальне наступного року стабілізуються - НБУ

Національний банк прогнозує стабілізацію цін на пальне у 2024 році завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

Регулятор відзначив очікуване відновлення зростання цін на пальне на 6,2% у річному вимірі у вересні передусім внаслідок повернення повного оподаткування а також зростання світових цін на нафту.

За оцінками Нацбанку, повернення повного оподатування мало приблизно 0.7 в. п. прямого внеску в зміну Індексу споживчих цін у 2023 році.

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Попри це у ІІІ кварталі ще зберігався вплив низьких цін на пальне в попередні місяці на транспортні послуги – зростання їх вартості і надалі сповільнювалося.

У короткостроковому періоді зростання цін на пальне пришвидшиться, що чинитиме також непрямий проінфляційний вплив на вартість інших товарів та послуг. З наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, - резюмували в НБУ.

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Економічна правда