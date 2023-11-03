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Курс валют на 3 листопада: скільки коштує долар та євро 

П'ятниця, 3 листопада 2023, 10:16 - Анастасія Дячкіна

3 листопада готівкова гривня практично стабільна в банках та на "чорному ринку" щодо долара та євро. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:55 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,61 – 37,75 грн проти котирувань у 37,29 – 37,75 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40 – 40,2 грн проти курсу 40,02 – 40,22 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,4 - 37,89 грн (курс на 2 листопада – 37,45 - 37,94 грн);
  • Євро – 39,8 - 40,35 грн (курс на 2 листопада – 39,8 - 40,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37 - 37,6 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 - 37,95 грн;
  • Укрексімбанк – 37,25 - 37,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Читайте також: Більше не фіксований. НБУ перейшов до гнучкого курсу. Що буде з гривнею?

Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.



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