Курс валют на 3 листопада: скільки коштує долар та євро 

3 листопада готівкова гривня практично стабільна в банках та на "чорному ринку" щодо долара та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:55 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,61 – 37,75 грн проти котирувань у 37,29 – 37,75 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40 – 40,2 грн проти курсу 40,02 – 40,22 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,4 - 37,89 грн (курс на 2 листопада – 37,45 - 37,94 грн);

Євро – 39,8 - 40,35 грн (курс на 2 листопада – 39,8 - 40,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37 - 37,6 грн;

Ощадбанк – 37,45 - 37,95 грн;

Укрексімбанк – 37,25 - 37,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,5 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос" - НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.





