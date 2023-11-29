Засновники monobank закривають діяльність проєкту Koto у Великій Британії

Засновники monobank до кінця 2023 року закриють свій британський проєкт Koto, оскільки він не зміг вийти на заплановані показники.

Про це розповів співзасновник monobank Михайло Рогальський в інтервʼю DOU.

За словами Рогальського, команда Fintech Band розглядає Британію логічним місцем для відкриття проєкту, адже це не так далеко від України й це один з небагатьох ринків Європи, де є кредитні картки, у тому вигляді, як українці до них звикли.

Проте вже від початку виникли проблеми з отриманням ліцензій.

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"Це зайняло два роки замість шести місяців як говорили консультанти, а після запуску почалася пандемія коронавірусу, і ринок кредитування практично зник", – пояснює Рогальський.

Крім того, співзасновник monobank зазначив, що компанія насправді отримала дві ліцензії, одну на відкриття рахунків, другу – на видачу кредитів. Відповідно, команда не могла використовувати кошти клієнтів на кредитування.

В період пандемії коронавірусу британці почали отримувати фінансову допомогу від держави, якою і закривали свої кредити та не брали нові.

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"До того ж регулятор випустив вимогу, за якою кредитори не могли нараховувати відсотки чи намагатися стягнути кредит, який не обслуговується", – додав Рогальський.

У 2021 році проєкт вдалося повернути до нормальної роботи. Але вже тоді в команді зрозуміли, що обрали не правильну модель свого продукту.

"Ми пів року плакали, кололись, але продовжували їсти кактус, і вирішили: досить, зробимо кредитну картку", – сказав Рогальський.

Також довелось перейменувати проєкт у The Credit Thing, оскільки компанія Koyo Loans мала претензії до назви Koto. До 24 лютого 2022 року справи в компанії йшли непогано. The Credit Thing не вдалося підняти новий раунд інвестицій, а у Британії почалася криза.

Відповідно, до осені минулого року проєкт перестав зростати.

"Ми не закрили відразу компанію, робили спроби знайти партнерів. Але коли не вийшло стартувати у Польщі, вирішили, що треба закривати", – додав Рогальський Наразі команда проєкту планує до кінця грудня припинити роботу своїх карток.

Нагадаємо:

Весною 2020 року проєкт мобільного банкінгу у Великобританії від засновників Monobank - Koto випустив першу банківську картку.