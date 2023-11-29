В ОПЕК+ тривають переговори щодо нафтової політики на 2024 рік перед зустріччю на рівні міністрів

reuters

ОПЕК+ продовжує переговори щодо нафтової політики на 2024 рік, і наразі не очікується жодних затримок із запланованою на четвер зустріччю.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в ОПЕК+.

У вівторок джерела заявили, що перенесення зустрічі можливе на тлі переговорів, які один з співрозмовників назвав складними.

Зустріч вже була перенесена з 26 листопада. Джерела в ОПЕК+ заявили, що це сталося через розбіжності щодо квот на видобуток для африканських виробників, хоча згодом співрозмовники повідомили, що група наблизилася до компромісу з цього питання.

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Переговори щодо африканських квот відбуваються на тлі того, що Об'єднані Арабські Емірати, згідно з останньою червневою угодою ОПЕК+, отримали дозвіл на збільшення видобутку у 2024 році.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки інвестори стали обережними напередодні ключової зустрічі ОПЕК+, на якій ухвалять рішення про політику видобутку в найближчі місяці. Перебої з поставками, викликані штормом в Чорному морі, також сприяли підвищенню цін.

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Економічна правда