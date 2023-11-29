Нафта дорожчає в очікуванні зустрічі ОПЕК+, а шторм у Чорному морі створює перебої в поставках

reuters

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки інвестори стали обережними напередодні ключової зустрічі ОПЕК+, на якій ухвалять рішення про політику видобутку в найближчі місяці. Перебої з поставками, викликані штормом в Чорному морі, також сприяли підвищенню цін.

Про це пише Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи до 81,71 дол за барель о 06:25 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 17 центів, або на 0,2%, до 76,58 дол за барель.

Обидва еталони зросли приблизно на 2% у вівторок на ймовірності того, що ОПЕК+ продовжить або поглибить скорочення поставок, а також на занепокоєнні з приводу видобутку нафти в Казахстані та ослаблення долара США.

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"Інвестори закрили короткі позиції напередодні зустрічі ОПЕК+ на тлі занепокоєння щодо перебоїв з поставками з Казахстану", - сказав президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities, Хіроюкі Кікукава,

"Вся увага прикута до політики ОПЕК+ і перспектив попиту до кінця цього року, але очікується, що ціна на нафту WTI буде коливатися в районі 76 доларів, з діапазоном на 5 доларів вище і нижче, протягом деякого часу, якщо ОПЕК+ значно не розширить скорочення видобутку", - сказав він.

У четвер ОПЕК+ має провести онлайн-зустріч на рівні міністрів, щоб обговорити цілі видобутку на 2024 рік, після перенесення зустрічі з 26 листопада.

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За словами чотирьох джерел в ОПЕК+, переговори будуть складними, і, швидше за все, можливе продовження попередньої угоди, ніж більш глибоке скорочення видобутку.

"Якщо їм не вдасться досягти попередньої угоди, ми не можемо виключити ризик подальшого перенесення зустрічі, що, ймовірно, чинитиме певний тиск на ціни на нафту", - зазначили аналітики банку ING Уоррен Паттерсон і Єва Мантей у записці для клієнтів.

Сильний шторм у Чорноморському регіоні перервав експорт нафти з Казахстану та Росії на рівні до 2 млн барелів на добу, що посилює занепокоєння щодо короткострокового дефіциту поставок.

Найбільші нафтові родовища Казахстану скорочують сукупний добовий видобуток нафти на 56% з 27 листопада, повідомило казахстанське міністерство енергетики.

Нафта також отримала підтримку від слабкості долара і скорочення запасів нафти в США.

У середу курс долара знизився до тримісячного мінімуму по відношенню до основних конкурентів, оскільки зростають очікування, що Федеральна резервна система може почати знижувати ставки на початку наступного року.

Слабший долар зазвичай підтримує ціни на нафту, оскільки робить її дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

Економічна правда