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В Україні без світла лишаються майже 370 населених пунктів в 9 областях

Середа, 29 листопада 2023, 10:25 - Анастасія Дячкіна
 
дснс

На території України через негоду знеструмлені 368 населених пунктів в дев’яти областях.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. 

За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

"Залишається заборона руху для всіх категорій транспорту на 2 автодорогах Миколаївської області: Т-15-06 "Миколаїв - Доманівка - Берізки"; Т-15-10 "Арбузинка - Нова Одеса", – йдеться в повідомленні.

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У цілодобовому режимі тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

Крім того, з початку доби 29 листопада ДСНС 13 разів буксирували транспорт в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській та Чернігівській областях.

"З початку негоди (26 листопада) відбуксировано 1 тис 867 транспортних засобів, прибрано 178 дерев, надано допомогу понад 4 тис. особам, з них 226 дітям", – уточнили у ДСНС. 

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Нагадаємо: 

На Одещині зняли усі обмеження з трас, котрі виникли внаслідок негоди 26 та 27 листопада. 

електроенергія
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