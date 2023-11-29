На Одещині зняли усі обмеження з трас, які виникли внаслідок негоди

фото: дснс

На Одещині зняли усі обмеження з трас, котрі виникли внаслідок негоди 26 та 27 листопада.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Facebook.

Так, з 8 ранку 29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса - Кучурган.

Крім цього, знято обмеження для всіх транспортних засобів на автодорозі М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 - км 59+175;

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Також раніше дороги відкрили для всіх транспортних засобів на автодорогах:

М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), км 11+920 - км 307+379;

М-05 Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700;

М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 - км 28+315.

Таким чином, всі обмеження, які були внаслідок негоди - зняті, резюмували у відомстві.

Економічна правда

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