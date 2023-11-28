Справа керівництва Держспецзв'язку: ЗМІ проаналізували, чи були зловживання на закупівлях дронів

Після оголошення НАБУ і САП підозри керівникам Державної служби спеціального зв'язку за "довоєнну" закупівлю софту, видання "Наші гроші" вирішило самостійно проаналізувати, чи були зловживання Держспецзв’язку на закупівлях дронів під час війни.

Результати розслідування 28 листопада були оприлюднені на сайті "Наших грошей".

"НАБУ і САП оголосили підозри керівникам Держспецзв’язку за "довоєнну" закупівлю софту на чверть мільярда гривень з розпилом 20% на схемі з "прокладкою". Відтак під підозру потрапили й закупівлі дронів для ЗСУ, які Держспецзв’язку почало проводити цього року на мільярди гривень", - пояснює видання.

"Наші гроші" отримали від Мінцифри дані про закупівельні ціни на найпопулярніші імпортні дрони.

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Для порівняння було обрано ресурс Hotline.ua, який збирає ціни з різних інтернет-магазинів. Цей ресурс для перевірки на відповідність ринку використовує і Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ).

"Наші гроші" отримали доступ до цін за одиницю та дат укладання угод про закупівлю. Всі інші подробиці (назви фірм-постачальників, суми конкретних контрактів) закриті з міркувань безпеки.

Ціни дронів

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Найвідоміші та найпопулярніші дрони DJI Mavic 3Т купували за ціною від 186 до 249 тисяч гривень. Це було або на рівні цін в магазинах, або суттєво дешевше.

Ще одну з модифікацій DJI Mavic 3 enterprise M3E у серпні замовляли по 140-149 тисяч гривень, а у листопаді останній контракт був по 115 000 гривень за штуку. Це також в ринковому діапазоні або навіть дешевше.

DJI Matrice 30Т за двома контрактами в листопаді замовили по 214 026 і 261 125 грн. Це в районі та нижче середньоринкової ціни 260 тисяч грн.

Цього року на ринку з’явились нові дрони AUTEL EVO Max 4T. Від початку ціна виробника була вищою, ніж зараз, коли ринок за пів року "розпробував" новинку.

З травня по вересень були укладені п’ять контрактів за ціною від 485 до 498 тисяч гривень за штуку, що можна було виправдати на початку продажів, бо в комплектацію входила запасна батарея. Держспецзвʼязку зрозуміло, що ціни вже не відповідають ринковим, приблизно у жовтні. Тоді перший контракт вже було повністю виконано. А решта – більшою мірою. Відтак ціни по серпнево-вересневих угодах вдалось знизити лише на чверть. А нова закупівля у листопаді вже дала хорошу ціну у 252 тисячі грн.

Набагато менше вдалось знизити ціни на дрони DJI Matrice 300 RTK з камерами Zenmuse по серпневим контрактам.

Дрон з камерою H20Т спочатку замовили по 1 202 000 грн, а H20N (теж з камерою) – по 1 292 500 грн. Це виглядало дуже високою ціною. Оскільки ринкова ціна DJI Matrice 300 RTK останні пів року знаходиться в діапазоні 280-320 тисяч гривень.

Камери нічного бачення H20N за пів року подешевшали з 500 до 350 тисяч гривень. Ціна камер H20Т також на цьому рівні. Відтак влітку DJI Matrice 300 RTK з камерою міг коштувати близько 800-900 тисяч гривень. Тобто на 300-400 тисяч гривень дешевше від закупівельної ціни. Держспецзв’язку у жовтні уклало додаткові угоди про зниження цін цих дронів до 1 227 875 та 1 141 900 грн відповідно. Але нагадаємо, що комплектність закупівлі невідома, відтак маржинальність могла бути меншою.

Закупівельну ціну DJI Matrice 30 знизили з 440 776 у серпні до 392 290 грн у жовтні.

"Загальне враження таке. По деяких видах дронів ціни були адекватні ринку, по деяких – завищену ціну допугодами частково знизили. Нові закупівлі вже відповідають ринковим обставинам", - пише видання. "Наші гроші" також уточнюють, що дані про повну комплектацію поставок майже у всіх випадках були відсутні. "Тому не можна виключати, що в закупівельну ціну входили запасні батареї, пропелери та якісь інші елементи, що підіймає вартість", - пише видання.

Нагадуємо:

Минулого тижня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівництва Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів. Йшлося про "довоєнну" схему із закупівлі софту на чверть мільярда гривень. Під час закупівель було залучено фірму-"прокладку", завдяки чому вдалося отримати відкат у 20% від суми закупівель.

24 листопада ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, який підозрюється у заволодінні держкоштами на понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації, вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу.