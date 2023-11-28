В Україні не прогнозують дефіциту в енергосистемі найближчими днями

Станом на 28 листопада в енергосистемі України відсутній дефіцит. НЕК "Укренерго" не очікує дефіциту найближчими днями.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

"Цього тижня у зв'язку із не таким низькими температурами, як були минулого тижня, споживання менше. Дефіцит ми найближчими днями не очікуємо", – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що наразі дефіциту в енергосистемі немає. Водночас, за поточними прогнозами погоди, наступного тижня очікується похолодання. За словами Кудрицького, очікується збільшення споживання електроенергії і, відповідно, може знову виникнути дефіцит.

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