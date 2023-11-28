Голова Ощадбанку прогнозує приватизацію банку за 4 роки після завершення війни

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Державний Ощадбанк можна буде приватизувати через 4 роки після завершення війни з Росією.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив голова правління банку Сергій Наумов.

За словами Наумова, до повномасштабного вторгнення держбанк вів переговори про участь у приватизації ЄБРР, але зараз ці перемовини на паузі.

При цьому довоєнна стратегія Ощадбанку передбачала приватизацію за 4 роки. Після завершення війни юбанку можна буде приватизувати за ці ж 4 роки, вважає Наумов.

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Він уточнив, що перемовини з ЄБРР не скасовані, а стоять на паузі, тому після завершення війни установа зможе взяти участь у процесі.

За його словами, йдеться про субординований борг, який може бути конвертований у капітал.

"Коли ви маєте в капіталі таку поважну інституцію, як ЄБРР, - набагато легше продати велику частку банку стратегічному інвестору", - пояснив Наумов.

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Нагадуємо:

Держава планувала продати Європейському банку реконструкції та розвитку частку Ощадбанку в розмірі близько 20-25%.

У жовтні 2021 року ЄБРР підписав мандатний лист, який підтверджував готовність надати Ощадбанку довгостроковий субординований кредит з можливістю конвертації в акції на суму до 100 млн євро.

Того ж місяця Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки, яка передбачає скорочення непрацюючих активів, нарощування прибутку та подальше входження ЄБРР у капітал держбанку.

У липні 2022 року Наумов заявив, що процес приватизації державного Ощадбанку призупинився через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.

Економічна правда