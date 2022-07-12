Приватизацію Ощадбанку відклали
Процес приватизації державного Ощадбанку призупинився через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.
Про це заявив голова правління банку Сергій Наумов в інтерв'ю виданню "Мінфін".
"Ми продовжуємо співпрацю з ЄБРР, зокрема за програмою торговельного фінансування, але зрозуміло, що роботу з приватизації Ощадбанку поставлено на паузу. Нині це не в пріоритеті", – заявив Наумов.
Він додав, що також підкориговано стратегію банку через оновлення Кабміном стратегічних напрямів діяльності держбанків.
Нагадуємо:
Держава планувала продати Європейському банку реконструкції та розвитку частку Ощадбанку в розмірі близько 20-25%.
У жовтні 2021 року ЄБРР підписав мандатний лист, який підтверджував готовність надати Ощадбанку довгостроковий субординований кредит з можливістю конвертації в акції на суму до 100 млн євро.
Того ж місяця Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки, яка передбачає скорочення непрацюючих активів, нарощування прибутку та подальше входження ЄБРР у капітал держбанку.