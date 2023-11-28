Компанії групи Toyota знизять свою частку в Denso на 10% за 4,7 мільярда доларів

Компанії групи Toyota планують скоротити свою частку в одному з найбільших постачальників автозапчастин Denso, продавши 10% компанії на суму близько 4,7 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що частка Toyota Motor становитиме майже половину від запланованих до продажу акцій, а загальна сума продажу складе близько 4,7 млрд дол.

Крім того, Toyota Motor, яка володіла 24,2% акцій Denso, і надалі залишиться найбільшим акціонером компанії після продажу.

Реклама:

Denso окремо планує викупити частину власних акцій на відкритому ринку, щоб компенсувати потенційне падіння ціни на акції

"Denso, ключовий постачальник Toyota, є другим за величиною виробником автомобільних компонентів у світі. Очікується, що покупцями акцій будуть переважно внутрішні інвестори, а ціна ще не визначена", – йдеться в повідомленні.

Додається, що продаж стане останнім кроком Toyota, спрямованим на розвантаження частини її перехресного володіння акціями, оскільки компанія нарощує виробництво електромобілів, що є капіталомістким процесом, який вимагає фінансування досліджень і розробок, а також модернізації заводів.

Реклама:

Нагадаємо:

Найбільший світовий автовиробник Toyota Motor у вересні збільшив виробництво на 1,5%, порівняно з вереснем 2022 року до понад 900 тисяч одиниць завдяки підвищенню попиту в Японії, США та Європі.