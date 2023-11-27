На Київщині без світла залишається 22 тисячі будинків

Станом на 16:30 у Київській області відновлене енергопостачання 26,317 тис споживачів. Без світла залишаються 22 тис. домівок.

Про це повідомляє "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"За день енергетики відновили роботу 35 ліній, 709 трансформаторних підстанцій, повернули світло до 26 317 осель", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 16:30 залишаються в ремонті ще 29 повітряних ліній, 711 трансформаторних підстанцій.

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На ранок 27 листопада через снігопади у 16 областях України були знеструмлені 2019 населених пунктів, на 14 автодорогах перекрито рух транспорту.

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Найскладніша ситуація спостерігається в Одеській, Миколаївській, Київській областях.











