Маск разом із Нетаньяху відвідав один із кібуців, які постраждали від нападу ХАМАС

фото: the Times of Israel

Мільярдер Ілон Маск разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС під час нападу 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканців.

Про це пише ізраїльське видання The Times of Israel.

"Під час відвідин кібуца Маск побачив жахи нападу ХАМАСу, під час якого терористи штурмували громаду і близько 20 інших населених пунктів, вбивали і спалювали цілі сім'ї і викрадали десятки мирних жителів в Газу.

Реклама:

Маск також почув історію 4-річної ізраїльсько-американської дівчинки Авігайль Ідан, яка була викрадена в Газу і 26 листопада звільнена в рамках угоди про звільнення заручників", - пише видання.

Тим часом, як пише Reuters, влада Ізраїлю заявила про досягнення принципової домовленості щодо використання супутникового зв'язку, що надається Starlink, яка належить компанії SpaceX Маска, у секторі Газа, де перерва у війні проти ХАМАС збіглася з візитом мільярдера.

Реклама:

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог призначив зустріч із Маском на післяобідній час. У ній також візьмуть участь родичі заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, і буде обговорено "необхідність боротьби зі зростанням антисемітизму в інтернеті", повідомила пресслужба Герцога.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху також має обговорити з Маском аспекти безпеки штучного інтелекту.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що мільярдер Ілон Маск, якого правозахисники звинувачують у посиленні антиєврейської ненависті у соцмережі X, зустрінеться в понеділок з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та з ізраїльтянами, чиїх родичів утримує ХАМАС в Газі.

Візит Маска до Ізраїлю відбувається на тлі антисемітського скандалу в його соцмережі X - 15 листопада мільярдер погодився з постом на X, в якому неправдиво стверджувалося, що євреї розпалюють ненависть до білих людей, заявивши, що користувач, який посилався на теорію змови, говорив "справжню правду".

Найбільші американські компанії, включаючи Walt Disney, Warner Bros Discovery і NBCUniversal Comcast у відповідь на це призупинили розміщення своєї реклами в X.

Економічна правда