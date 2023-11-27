Маск на тлі антисемітського скандалу в X зустрінеться з президентом Ізраїлю і сім'ями заручників у Газі

reuters

Мільярдер Ілон Маск, якого правозахисники звинувачують у посиленні антиєврейської ненависті у соцмережі X, зустрінеться в понеділок з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та з ізраїльтянами, чиїх родичів утримує ХАМАС в Газі.

Про це пише Reuters.

Офіс Герцога оголосив про зустріч у неділю ввечері, заявивши: "Під час зустрічі президент підкреслить необхідність дій для боротьби зі зростаючим антисемітизмом в Інтернеті".

Маск не відповів на запити про коментарі через прес-секретарів Tesla і X.

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Візит Маска збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з бойовиками ХАМАС в Газі, під час якого 40 з 240 заручників, які, за даними Ізраїлю, утримувалися ХАМАСом, повернулися до Ізраїлю.

Ізраїльський 12-й канал повідомив, що в понеділок Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

Раніше Нетаньяху зустрівся з Маском у Каліфорнії 18 вересня і закликав його знайти баланс між захистом свободи слова і боротьбою з мовою ненависті після тижнів суперечок щодо антисемітського контенту на X.

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У відповідь Маск заявив, що він проти антисемітизму і всього, що "сприяє ненависті і конфлікту", повторивши свої попередні заяви про те, що X не сприятиме поширенню мови ворожнечі.

Під час цього візиту, ще до війни, близько 200 людей протестували проти спроб правого уряду Нетаньяху обмежити повноваження ізраїльських судів. Вони зібралися біля каліфорнійського заводу Tesla, де відбулася зустріч.

Потім 15 листопада Маск погодився з постом на X, в якому неправдиво стверджувалося, що євреї розпалюють ненависть до білих людей, заявивши, що користувач, який посилався на теорію змови, говорив "справжню правду".

Білий дім засудив це, назвавши "огидною пропагандою антисемітської і расистської ненависті", яка "суперечить нашим основним цінностям як американців".

Найбільші американські компанії, включаючи Walt Disney, Warner Bros Discovery і NBCUniversal Comcast, призупинили розміщення своєї реклами на його сторінці в соціальних мережах.

Антисемітизм та ісламофобія зросли в Сполучених Штатах і в усьому світі, в тому числі під час семитижневої війни між Ізраїлем і Хамасом.

Після початку війни кількість антисемітських інцидентів у Сполучених Штатах зросла майже на 400% порівняно з попереднім роком, згідно з даними Антидифамаційної ліги, некомерційної організації, яка бореться з антисемітизмом.

Економічна правда