Neuralink Маска залучив додаткові 43 мільйони доларів інвестицій

Компанія Ілона Маска Neuralink, яка розробляє імплантовані чіпи, які можуть зчитувати мозкові хвилі, залучила додаткові 43 млн доларів венчурного капіталу.

Про це повідомляє The TechCrunch.

Відповідно до звіту поданого до Комісії з цінних паперів і бірж США компанія збільшила свій попередній транш, очолюваний Фондом засновників Пітера Тіля, з 280 млн до 323 млн дол на початку серпня.

Зазначається, що у фінансуванні взяли участь 32 інвестори.

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Сам стартап оцінюють приблизно в 5 млрд дол після приватних торгів акціями.

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Нагадаємо:

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Чотири американських законодавці попросили Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідувати, чи вчинив Ілон Маск шахрайство з цінними паперами, вводячи інвесторів в оману щодо безпеки мозкового імплантату, який розробляється компанією Neuralink.