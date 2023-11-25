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У Києві відновили електропостачання після нічних обстрілів

Субота, 25 листопада 2023, 13:01 - Ігор Пилипів
 
getty images

Після нічних обстрілів ремонтні бригади ДТЕК відновили електропостачання в Києві. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК

"Повернули світло в Києві після нічних обстрілів. Ремонтні бригади ДТЕК одразу виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання", – йдеться в повідомленні. 

У компанії додають, що зараз всі жителі столиці знову зі світлом, а аварійні відключення відсутні. 

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Нагадаємо:

Після російської нічної атаки "Шахедами" у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

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електроенергія Київ ДТЕК війна
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