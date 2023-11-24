Tesla готова інвестувати до $2 мільярдів у будівництво заводу в Індії, але з умовами – ЗМІ

reuters

Компанія Tesla готова інвестувати до 2 мільярдів доларів у створення заводу в Індії, якщо уряд знизить імпортне мито на її автомобілі до 15% протягом перших двох років роботи.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву Economic Times (ET).

У серпні Reuters писало, що Індія працює над новою політикою щодо електромобілів, щоб знизити податки на імпорт до 15% - у порівнянні з нинішніми 100% на автомобілі вартістю понад 40 тис доларів і 70% для решти - в обмін на зобов'язання щодо певного місцевого виробництва.

Виробник електромобілів на чолі з Ілоном Маском готовий інвестувати до 500 мільйонів доларів, якщо уряд схвалить зниження мита для 12 тис автомобілів, і до 2 мільярдів доларів, якщо пільга поширюватиметься на 30 тис автомобілів, пише ET з посиланням на неназвані джерела.

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Уряд вивчає життєздатність пропозиції Tesla інвестувати 2 мільярди доларів, але хоче зменшити кількість автомобілів, що імпортуються за нижчим митом, порівняно з пропозицією Tesla, додає Economic Times.

Tesla, департамент сприяння промисловості та внутрішньої торгівлі, міністерство важкої промисловості, міністерство автомобільного транспорту та автомобільних доріг і міністерство фінансів Індії не відповіли на запити Reuters про коментарі.

Нагадаємо:

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Компанія Tesla розробила плани з виробництва і продажу систем зберігання акумуляторів в Індії і представила пропозицію посадовцям, які шукають стимули для будівництва заводу.

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Економічна правда