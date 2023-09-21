Tesla пропонує Індії побудувати завод з виробництва акумуляторів – Reuters

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Компанія Tesla розробила плани з виробництва і продажу систем зберігання акумуляторів в Індії і представила пропозицію посадовцям, які шукають стимули для будівництва заводу.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

"Ілон Маск продовжує наполегливо намагатися увійти в Індію.

На нещодавніх зустрічах у Нью-Делі Tesla запропонувала підтримати можливості зберігання акумуляторів в країні за допомогою Powerwall - системи, яка може зберігати енергію від сонячних панелей або мережі для використання вночі або під час відключень", - розповіли джерела на умовах анонімності.

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Зазначається, що Tesla вже кілька тижнів веде переговори про створення в Індії нового заводу з виробництва електромобілів (EV), який випускатиме автомобілі вартістю близько 24 тис доларів США, причому переговори відбуваються під безпосереднім наглядом прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Хоча і Tesla, і індійський уряд залишаються зацікавленими в цій пропозиції, і Нью-Делі продовжує її розглядати, немає впевненості, що план буде реалізовано, сказав один із співрозмовників.

За словами другого джерела, пропозиція Powerwall є частиною планів американської компанії щодо розширення присутності в Індії, яка виходить за рамки електромобілів.

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За його словами, Tesla прагне знайти в Індії як приватних, так і промислових клієнтів для своїх систем зберігання акумуляторів.

"Буде потрібно велике калібрування на рівні політики. Tesla має намір мати бізнес Powerwall в Індії", - сказав співрозмовник.

Ні Tesla, ні головний речник індійського уряду, ні міністерство торгівлі не відповіли на запити про коментарі.

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Економічна правда