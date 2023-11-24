Укрзалізниця отримає 30 тисяч тонн дизелю від ExxonMobile: ціна вигідніша, ніж в Україні

АТ "Укрзалізниця" отримає 30 тисяч тонн дизельного пального від ExxonMobile. Його вже доправили танкером до порту Клайпеди в Литві та залізницею буде доставлено в Україну.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У цілому, з урахуванням наявних залишків дизельного пального, Укрзалізниця фактично забезпечила необхідний його обсяг для стабільного проходження зимового сезону", - зазначили в компанії.

Договір на постачання цієї партії дизпального було підписано 17 листопада, а вже за пʼять днів розпочалося відвантаження у порту Клайпеди.

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Ціна за дизпальне з доставкою, акцизом та розмитненням є досить вигідною для компанії та становитиме орієнтовно 52 тис грн за тонну або 43-44 грн/л. Остаточна вартість буде розрахована у понеділок — через 5 днів від повідомлення про готовність відвантаження за індексами Platts.

При цьому вартість дизпального на момент підписання угоди в Україні становила 46 грн/л, а роздріб — 55 грн/л.

В УЗ нагадали, що завдяки зменшенню споживання та прямим контрактам з виробниками компанія вже зекономила на ДП близько 1 млрд грн і робить усе для того, щоб закуповувати та використовувати пальне максимально ефективно.

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Віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфрастурктури Олександр Кубраков зазначив, що реальна цифра економії для Укрзалізниці завдяки переходу на прямі договори з виробниками становить щонайменше 3 мільярди гривень на рік.

"Для нашої команди це було одним із принципових рішень з реформування УЗ. Близько 70% закупівель ключових енергоносіїв – дизпалива, газу та електроенергії, а також окремих запасних частин та оливи сьогодні йде через прямі договори", - додав він.



Нагадуємо:

"Укрзалізниця" не очікує підвищення вартості вантажних перевезень на 20% з 1 січня, проте можлива їх індексація через подорожчання деяких складових роботи залізниці.