НАЗК виключило зі спонсорів війни грецькі компанії, які припинили транспортування нафти з РФ

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило трьох грецьких компаній-перевізників з переліку міжнародних спонсорів війни після того, як вони припинили транспортування російської нафти.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Йдеться про компанії Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine та TMC Tankers LTD.

Влітку 2022 року НАЗК надало статус "спонсорів війни" п’яти грецьким компаніям, серед яких були і Minerva Marine, Thenamaris та TMS Tankers.

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Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, поповнюючи бюджет держави-терориста та фінансуючи російську агресію.

"Росія завжди використовувала енергоносії, зокрема нафту, як зброю. Це і досі дозволяє рф впливати на інші держави, навіть попри накладені на неї санкції. Важливо, щоб все більше міжнародних компаній відмовлялося співпрацювати з росією, особливо в нафтовій сфері.

В першу чергу, це послаблює економічні спроможності військової машини агресора. І тут вже йдеться не тільки про доброчесність та відповідальність таких компаній, але й можливість не потрапити під санкції", – підкреслив Голова НАЗК Олександр Новіков.

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Нагадуємо:

Три великі грецькі судноплавні компанії припинили транспортування російської нафти останніми тижнями, щоб уникнути санкцій США, які зараз накладаються на деякі транспортні компанії, що перевозять російську нафту.