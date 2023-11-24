Гендиректор криптобіржі WhiteBIT Носов став президентом ФК "Металіст 1925"

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Президентом українського футбольного клубу "Металіст 1925" став інвестор, СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов, також змінився гендиректор ФК.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Загальні збори учасників, які визначили ключові зміни в адміністративному складі клубу, провели 22 листопада.

Зазначається, що зміна керівництва "Металіста 1925" стала наступним кроком після зміни інвестора у вересні 2023 року.

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Новий президент запропонував стратегію розвитку клубу з орієнтацією на бізнес-модель та високотехнологічні рішення у футболі, підкреслюючи важливість поступового розвитку клубу в умовах нестабільності.

"Разом із менеджментом "Металіста 1925" ми прагнемо створити клуб, який буде сучасним, конкурентоздатним і успішним. Впевнений, що Андрій Недєлін має необхідні компетентність і професійний досвід, які дозволять клубу рухатися вперед і досягти великих висот. Разом ми маємо намір втілювати найкращі управлінські та інноваційні ідеї, щоб забезпечити стабільну та успішну роботу клубу," - підкреслив Носов.

Генеральним директором було призначено колишнього виконавчого директора Андрія Недєліна. Цю посаду Нєдєлін обіймав з 2020 року.

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Нагадуємо:

У вересні стало відомо, що український бізнесмен, засновник і головний виконавчий директор (CEO) криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов став новим інвестором футбольного клубу "Металіст 1925".\

WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, компанія родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів і 10+ державних валют. Кількість користувачів біржі становить понад 4 млн людей з усього світу.

WhiteBIT є офіційним партнером Національної збірної України з футболу, футбольного клубу "Барселона" та турецького "Трабзонспору".

ФК "Металіст 1925" створений у 2016 році, зараз виступає в Українській прем'єр-лізі.