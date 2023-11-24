Гендиректор криптобіржі WhiteBIT Носов став президентом ФК "Металіст 1925"
Президентом українського футбольного клубу "Металіст 1925" став інвестор, СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов, також змінився гендиректор ФК.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Загальні збори учасників, які визначили ключові зміни в адміністративному складі клубу, провели 22 листопада.
Зазначається, що зміна керівництва "Металіста 1925" стала наступним кроком після зміни інвестора у вересні 2023 року.
Новий президент запропонував стратегію розвитку клубу з орієнтацією на бізнес-модель та високотехнологічні рішення у футболі, підкреслюючи важливість поступового розвитку клубу в умовах нестабільності.
"Разом із менеджментом "Металіста 1925" ми прагнемо створити клуб, який буде сучасним, конкурентоздатним і успішним. Впевнений, що Андрій Недєлін має необхідні компетентність і професійний досвід, які дозволять клубу рухатися вперед і досягти великих висот. Разом ми маємо намір втілювати найкращі управлінські та інноваційні ідеї, щоб забезпечити стабільну та успішну роботу клубу," - підкреслив Носов.
Генеральним директором було призначено колишнього виконавчого директора Андрія Недєліна. Цю посаду Нєдєлін обіймав з 2020 року.
Нагадуємо:
У вересні стало відомо, що український бізнесмен, засновник і головний виконавчий директор (CEO) криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов став новим інвестором футбольного клубу "Металіст 1925".\
WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, компанія родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів і 10+ державних валют. Кількість користувачів біржі становить понад 4 млн людей з усього світу.
WhiteBIT є офіційним партнером Національної збірної України з футболу, футбольного клубу "Барселона" та турецького "Трабзонспору".
ФК "Металіст 1925" створений у 2016 році, зараз виступає в Українській прем'єр-лізі.