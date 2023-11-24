На Донеччині з початку великої війни пошкоджені або знищені 318 підприємств АПК

На Донеччині від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджені або знищені 318 підприємств у галузі АПК, загальна сума збитків перевищила 1 мільярд гривень.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОВА Олена Рибакова, передає Укрінформ.

"Щодо загальних втрат аграріїв. З початку війни (з 24 лютого 2022 року – ЕП) пошкоджено або знищено майно 318 підприємств в галузі АПК. Це 29 підприємств тваринництва, це 15 підприємств з переробки та зберігання сільгосппродукції. Зокрема, це 8 елеваторів та 7 хлібопекарських підприємств. І в галузі рослинництва та садівництва це 271 підприємство, – повідомила Рибакова.

Говорячи про завдані ворогом збитку АПК області, вона зазначила, що багато чого зараз не можна оцінити і порахувати, тому що не має доступу, або дуже небезпечно добиратися до цих пошкоджених та зруйнованих об'єктів.

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Загальна сума збитків (в АПК області – ЕП) становить один мільярд і три десятих мільйона гривень. З них техніки пошкоджено на 682 мільйонів гривень", – заявила Рибакова.

Вона також констатувала, що більш як 420 сільськогосподарських підприємств регіону залишилась на окупованій території Донеччини.

Нагадаємо:

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Російські війська в ніч на 21 листопада здійснили ракетний обстріл шахти держпідприємства "Селидіввугілля" на Донеччині, одна людина загинула.

На жовтень 2023 року, сума прямої задокументованої шкоди, завданої інфраструктурі України, сягнула 151,2 млрд дол, що на 700 млн дол більше, ніж у червні.