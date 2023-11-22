На заводі Tesla в Техасі зростає кількість травм працівників

На заводі Tesla Gigafactory, де виробляють Cybertruck, у 2022 році сталася велика кількість нещасних випадків, які призвели до травм працівників.

Про це повідомляє The Information.

Зазначається, що за даними звітів компанії у 2022 році постраждав кожен 21 працівник. Також згадується інцидент, де роботом, який вимкнувся, притиснуло інженера до стіни, спричинивши йому кровотечу.

Крім того, трапився випадок, коли працівник отримав струс мозку через вибух на ділянці лиття металу. Видання пояснює, що вибух відбувся внаслідок потрапляння води в пресмашину для розплавленого алюмінію.

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У серпні минулого року один із робітників потрапив під візок, що призвело до втрати працездатності на 127 днів. Через кілька днів інший працівник отримав травму голови, через яку не працював 85 днів.

Ще один працівник формувальної машини повідомив про негерметичність обладнання, яка призвела до випльовування розплавленого металу. Коли він запропонував зупинити машину для усунення проблеми, його попередили про уповільнення виробництва.

У червні підрядники, які встановлювали металеві решітки на заводі, отримали серйозні травми через відсутність захисного обладнання. Частина металевого настилу впала на них зверху, в результаті чого вони отримали переломи та прокол легенів. Управління з охорони праці та гігієни праці (OSHA) провело перевірку інциденту й оштрафувало підрядників.

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Додається, що подібні ситуації трапляються і на заводі компанії в Каліфорнії, де рівень травматизму перевищує середній.

Нагадаємо:

Автовиробник Tesla після двох років затримки побудувала свій перший пікап Cybertruck на заводі з виробництва електромобілів в Остіні, штат Техас.