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Від початку року українські аграрії отримали кредитів на понад 66 мільярдів

Середа, 22 листопада 2023, 18:56 - Ігор Пилипів
 
getty images

Від початку 2023 року 12,5 тис агрогосподарств одержали 66,1 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з який за держпрограмою "доступні кредити 5-7-9" – 9,7 тис агропідприємств профінансовано на майже 38 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства. 

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії у Київській області – 10,6 млрд грн виділено на 913 підприємства. 

Крім того, одні з найбільших обсягів кредитів аграрії отримали у таких областях: 

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  • Вінницька –  6 млрд гривень – для 1 431,
  • Дніпропетровська – 5,95 млрд гривень – для 798;
  • Черкаська – 5,3 млрд гривень – для 486;
  • Кіровоградська – 4,85 млрд гривень – для 1 668;
  • Одеська – 4,37 млрд гривень – для 1 087.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства таких областей:

  • Кіровоградська –  4,1 млрд гривень  виділено для 1 323 господарств;
  • Вінницька – 3,89 млрд гривень – для 1 078 господарств;
  • Одеська – 3,68 млрд гривень  – для 876;
  • Київська – 3,6 млрд гривень – для 734 господарств.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2023 року 11,5 тисяч українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

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кредит Мінагрополітики
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