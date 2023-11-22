Від початку року українські аграрії отримали кредитів на понад 66 мільярдів
Середа, 22 листопада 2023, 18:56 -
Від початку 2023 року 12,5 тис агрогосподарств одержали 66,1 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з який за держпрограмою "доступні кредити 5-7-9" – 9,7 тис агропідприємств профінансовано на майже 38 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії у Київській області – 10,6 млрд грн виділено на 913 підприємства.
Крім того, одні з найбільших обсягів кредитів аграрії отримали у таких областях:
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- Вінницька – 6 млрд гривень – для 1 431,
- Дніпропетровська – 5,95 млрд гривень – для 798;
- Черкаська – 5,3 млрд гривень – для 486;
- Кіровоградська – 4,85 млрд гривень – для 1 668;
- Одеська – 4,37 млрд гривень – для 1 087.
За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська – 4,1 млрд гривень виділено для 1 323 господарств;
- Вінницька – 3,89 млрд гривень – для 1 078 господарств;
- Одеська – 3,68 млрд гривень – для 876;
- Київська – 3,6 млрд гривень – для 734 господарств.
Нагадаємо:
За 10 місяців 2023 року 11,5 тисяч українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.
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