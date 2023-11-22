Від початку року українські аграрії отримали кредитів на понад 66 мільярдів

getty images

Від початку 2023 року 12,5 тис агрогосподарств одержали 66,1 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з який за держпрограмою "доступні кредити 5-7-9" – 9,7 тис агропідприємств профінансовано на майже 38 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії у Київській області – 10,6 млрд грн виділено на 913 підприємства.

Крім того, одні з найбільших обсягів кредитів аграрії отримали у таких областях:

Реклама:

Вінницька – 6 млрд гривень – для 1 431,

Дніпропетровська – 5,95 млрд гривень – для 798;

Черкаська – 5,3 млрд гривень – для 486;

Кіровоградська – 4,85 млрд гривень – для 1 668;

Одеська – 4,37 млрд гривень – для 1 087.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська – 4,1 млрд гривень виділено для 1 323 господарств;

Вінницька – 3,89 млрд гривень – для 1 078 господарств;

Одеська – 3,68 млрд гривень – для 876;

Київська – 3,6 млрд гривень – для 734 господарств.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2023 року 11,5 тисяч українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Реклама: