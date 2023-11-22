У керівниці податкової служби Полтавщини виявили необґрунтованих активів на 6 мільйонів 

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) виявили у в.о. начальниці Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області ознаки набуття необґрунтованих активів на 6,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що все придбане впродовж 2020-2023 років майно зареєстроване на членів сім’ї та довірених осіб Алли Рябкової, чиновниці яка й обіймає вказану посаду.

"Зокрема, її рідна сестра стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 млн грн. Батько службовиці придбав автомобіль Land Rover Range Rover Velar вартістю майже 900 тис. грн. Її дочка купила автомобіль Toyota C-HR Hybrid за майже 1,5 млн грн", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, чоловік службовиці у Полтаві придбав квартиру вартістю майже 1 млн грн. Всі ці покупки були здійснені за кошти, які не отримали підтвердження законності їхнього походження, додають в ДБР.

Матеріали передані до САП для розгляду можливості подачі до суду позову про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Нагадаємо:

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ДБР провило обшуки на столичних ТЕЦ за фактом розкрадання грошей, виділених на ремонт енергообладнання, зруйнованого обстрілом минулої осені та взимку, ба більше, слідчі підозрюють, що й самі ремонти не проводилися.