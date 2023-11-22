"Укрнафта" анонсувала міжнародний арбітраж у Лондоні

Найбільша нафтова компанія України "Укрнафта" серйозно втрачала за деякими угодами спільної діяльності (СД) і зараз намагається повернути ці свердловини у судовому порядку. За одним із договорів суд буде міжнародним.

Про це розповів гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький в інтерв'ю Forbes.

"Є СД, через які "Укрнафта"", на мою думку, серйозно втрачала. На ці СД чомусь було виведено найкращі свердловини з найбільшим дебітом. Зараз ми повертаємо ці свердловини в судовому порядку. По одній з найбільших СД буде позов до Лондонського арбітражу", – розповів Корецький.

Водночас назву партнера, з яким збирається судитися "Укрнафта", він не сказав.

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Нагадаємо:

"Укрнафта" підписала з American Petroleum Institute (API) Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з документом, компанія отримує доступ до узгоджених світових стандартів API.

Спеціалісти "Укрнафти" братимуть участь в обговоренні та розробці топових міжнародних практик, а також зможуть спільно з АРІ організовувати заходи зі стандартизації, навчання, сертифікації та безпеки.

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