"Укрнафта" анонсувала міжнародний арбітраж у Лондоні
Найбільша нафтова компанія України "Укрнафта" серйозно втрачала за деякими угодами спільної діяльності (СД) і зараз намагається повернути ці свердловини у судовому порядку. За одним із договорів суд буде міжнародним.
Про це розповів гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький в інтерв'ю Forbes.
"Є СД, через які "Укрнафта"", на мою думку, серйозно втрачала. На ці СД чомусь було виведено найкращі свердловини з найбільшим дебітом. Зараз ми повертаємо ці свердловини в судовому порядку. По одній з найбільших СД буде позов до Лондонського арбітражу", – розповів Корецький.
Водночас назву партнера, з яким збирається судитися "Укрнафта", він не сказав.
Нагадаємо:
"Укрнафта" підписала з American Petroleum Institute (API) Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з документом, компанія отримує доступ до узгоджених світових стандартів API.
Спеціалісти "Укрнафти" братимуть участь в обговоренні та розробці топових міжнародних практик, а також зможуть спільно з АРІ організовувати заходи зі стандартизації, навчання, сертифікації та безпеки.