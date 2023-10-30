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"Укрнафта" розпочала співпрацю з American Petroleum Institute

Понеділок, 30 жовтня 2023, 16:32 - Лія Ільченко

Державна видобувна компанія підписала з American Petroleum Institute (API) Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Згідно з документом, "Укрнафта" отримує доступ до узгоджених світових стандартів API. Спеціалісти Укрнафти братимуть участь в обговоренні та розробці топових міжнародних практик, а також зможуть спільно з АРІ організовувати заходи зі стандартизації, навчання, сертифікації та безпеки.

Меморандум про взаєморозуміння з API дозволить "Укрнафті" залучити до розвитку української нафтової промисловості найкращі зразки світових технологій. Це один з ключових проєктів трансформації компанії в найближчі роки, що зрештою дозволить Україні здобути бажану енергетичну незалежність.

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Підписана угода підтверджує зобов'язання обох сторін посилювати енергетичну незалежність України та її відхід від російських стандартів, обладнання та операцій.

Нагадуємо:

Раніше ПАТ "Укрнафта" запропонувала інвесторам долучитись до спільної розробки 21 родовища.

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