Котирування нафти сповільнилось після різкого стрибка напередодні
Ціни на нафту на 22 листопада зазнали несуттєвих коливань після різких стрибків напередодні.
Про це пише enkorr.
Як змінились ціни
На 8:02 за київським часом січневі ф'ючерси на Brent дешевшали на 0,03%, до 82,42 дол за барель. 21 листопада Brent здорожчала на 0,13 дол до 82,45 дол за барель.
Січневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на 0,01 дол, до 77,76 дол за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на 0,06 дол – до 77,77 за барель.
Що впливає на ціни
Учасники ринку чекають на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться найближчими вихідними. Financial Times писала з посиланням на джерела, що на ній може бути розглянуто питання продовження чинних обмежень на видобуток нафти, що закінчуються наприкінці року, або різкіше зниження виробництва палива.
"Ми вважаємо, що група має можливість підвищити обсяг скорочень видобутку, але вважаємо, що Саудівська Аравія наполягатиме на тому, щоб інші країни розділили з нею цю ношу", – вважає аналітик RBC Capital Хеліма Крофт.
Крім того, інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти, минулого тижня запаси в Штатах підскочили майже на 9,1 млн барелів.
Нагадаємо:
На світовому ринку нафти очікується невеликий надлишок пропозиції у 2024 році, навіть якщо країни ОПЕК+ продовжать скорочення видобутку в наступному році.