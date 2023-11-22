Котирування нафти сповільнилось після різкого стрибка напередодні 

Ціни на нафту на 22 листопада зазнали несуттєвих коливань після різких стрибків напередодні.

Про це пише enkorr.

Як змінились ціни

На 8:02 за київським часом січневі ф'ючерси на Brent дешевшали на 0,03%, до 82,42 дол за барель. 21 листопада Brent здорожчала на 0,13 дол до 82,45 дол за барель.

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Січневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на 0,01 дол, до 77,76 дол за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на 0,06 дол – до 77,77 за барель.

Що впливає на ціни

Учасники ринку чекають на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться найближчими вихідними. Financial Times писала з посиланням на джерела, що на ній може бути розглянуто питання продовження чинних обмежень на видобуток нафти, що закінчуються наприкінці року, або різкіше зниження виробництва палива.

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"Ми вважаємо, що група має можливість підвищити обсяг скорочень видобутку, але вважаємо, що Саудівська Аравія наполягатиме на тому, щоб інші країни розділили з нею цю ношу", – вважає аналітик RBC Capital Хеліма Крофт.

Крім того, інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти, минулого тижня запаси в Штатах підскочили майже на 9,1 млн барелів.

Нагадаємо:

На світовому ринку нафти очікується невеликий надлишок пропозиції у 2024 році, навіть якщо країни ОПЕК+ продовжать скорочення видобутку в наступному році.







