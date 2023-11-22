Всі розділи
Укр / Рус

П’ятий енергоблок ЗАЕС переводять у "холодний зупин" - МАГАТЕ

Середа, 22 листопада 2023, 10:49 - Анастасія Жарикова
 
GETTY IMAGES

П’ятий енергоблок окупованої росіянами Запорізької АЕС переводять у режим "холодного зупину".

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

"Після холодного зупину ЗАЕС проведе випробування, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів блоку було виявлено низький рівень бору", - йдеться в повідомленні.

Після переведення п'ятого енергоблоку в "холодний зупин" в режимі "гарячого зупину" залишиться лише один із шести реакторів станції для виробництва пари та опалення.

Реклама:

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що на енергоблоці №5 Запорізької АЕС стався інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора до другого.

ЗАЕС енергетика атомна енергетика МАГАТЕ
Реклама:
Матеріали за темою
На енергоблоці №5 ЗАЕС відбувається витік із першого контуру реактора - "Енергоатом" 16 листопада 2023, 18:25
Окупанти спричинили частковий блекаут на ЗАЕС  16 листопада 2023, 09:27
МАГАТЕ вимагає в росіян пустити їх на протиаварійні навчання на ЗАЕС: є сумніви щодо персоналу 14 листопада 2023, 16:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті