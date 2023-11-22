П’ятий енергоблок ЗАЕС переводять у "холодний зупин" - МАГАТЕ

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П’ятий енергоблок окупованої росіянами Запорізької АЕС переводять у режим "холодного зупину".

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

"Після холодного зупину ЗАЕС проведе випробування, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів блоку було виявлено низький рівень бору", - йдеться в повідомленні.

Після переведення п'ятого енергоблоку в "холодний зупин" в режимі "гарячого зупину" залишиться лише один із шести реакторів станції для виробництва пари та опалення.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що на енергоблоці №5 Запорізької АЕС стався інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора до другого.